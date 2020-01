Maus-tratos a cão resulta em multa a dona de animal em Arapongas

Uma denúncia de maus-tratos a um cão, feita à Guarda Municipal, terminou com uma família multada em Arapongas. A ocorrência foi registrada na última quinta-feira (23). Quando os agentes de segurança chegaram a casa na Vila Nova, o cão ainda estava vivo, mas bastante debilitado. Ele foi encontrado magro, com pulgas, carrapatos, com a água com lodo. Ainda havia restos de comida embolorados. O imóvel estava vazio e o cachorro abandonado.

Após o resgate, o animal não resistiu e morreu. A família, dona da casa, não mora no local. Com a situação do animal, a proprietária do imóvel e do animal foi multada em R$ 12.828,00. Ela também vai responder criminalmente por maus-tratos.

A denúncia chegou à Guarda Ambiental e à Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

com informações da Gurda Municipal