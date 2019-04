O município de Mauá da Serra, no Vale do Ivaí, ganhará uma nova escola estadual. O governador Carlos Massa Ratinho Junior esteve no município nesta quarta-feira (10) para assinar a ordem de serviço para a construção do Colégio Estadual Vilson Miranda, que terá capacidade para 840 estudantes. O investimento é de R$ 5 milhões.

Na mesma solenidade, o governador também assinou convênio com o município para o repasse, a fundo perdido, de R$ 1,4 milhão para obras de recapeamento asfáltico. Os recursos são da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística.

Ratinho Junior ressaltou que nesses 100 dias de gestão umas das prioridades do governo foi investir em educação, em especial na melhoria de espaços escolares para os estudantes. “Queremos deixar nossas escolas cada vez mais modernas e bem estruturadas para receber nossos alunos”, destacou.

O prefeito do município, Hermes Wicthoff, disse que a obra é uma demanda antiga da população. “Estamos buscando a construção desse colégio desde 2011. Portanto, hoje aqui estamos realizando um sonho”, afirmou.

A obra da nova unidade escolar será executada pela empresa WZK Construções, vencedora da licitação, com sede em Cascavel. “É um investimento do Governo do Estado que valorizará ainda mais a educação, uma das nossas principais missões”, disse o diretor-presidente do Fundepar, José Maria Ferreira.

O secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, ressaltou que o Governo do Estado tem vários projetos voltados aos municípios paranaenses. “Estamos empenhados em ações que visam levar ainda mais melhorias de infraestrutura e logística a todas as regiões do Paraná”.

Também em Mauá da Serra, Ratinho Junior visitou as instalações da SL Alimentos, uma das maiores produtoras de aveia da América Latina. No local, ele reforçou o compromisso do Estado com o setor produtivo. “Estamos construindo aqui no Paraná um ambiente para que as indústrias possam crescer e gerar cada vez mais empregos”, disse.