Matinhos: Feira de Serviços e show com Willian e Renan

O Verão Maior continua agitando o litoral paranaense, e a Secretaria da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf) estará presente nesta sexta-feira (31/01) e sábado (01/02) em Matinhos, levando serviços, informações, orientações e até oportunidades de trabalho para veranistas e moradores da região. “Estaremos oferecendo intermediação de vagas de emprego no ônibus itinerante da Agência do Trabalhador”, adianta o secretário Ney Leprevost.

Sábado, a partir das 20 horas, haverá show com a dupla Willian e Renan, que tem atraído centenas de pessoas a cada apresentação no litoral durante o Verão Maior.

A Feira de Serviços da Sejuf será na Arena Vicente Gurski (rua Projetada, 24) em Matinhos, das 16 às 22 horas, com os seguintes serviços: cadastro, orientações e revalidação de carteira de artesão; atendimento psicossocial e assistência a saúde e aferição de pressão no Ônibus Lilás; e orientação individualizada sobre o funcionamento dos aplicativos Paraná Solidário e Paraná Serviços.

A feira vai ter ainda a presença do Tribunal de Justiça, Detran (orientações gerais e recreação), Sanepar (ônibus EcoExpresso, com maquete sobre o Ciclo da Água e o Saneamento Ambiental, para a conscientização sobre o uso racional da água e a conservação dos recursos hídricos, Nota Paraná (emissão de cartão) e Polícia Civil (relações com a comunidade).

Jovens de 15 a 29 também poderão requerer o ID Jovem, documento que possibilita acesso aos benefícios de meia-entrada em eventos artístico-culturais e esportivos e também a vagas gratuitas ou com desconto no sistema de transporte coletivo interestadual

As pessoas com deficiência ou com dificuldade de locomoção poderão contar com as cadeiras anfíbias, um projeto desenvolvido em parceria com a Sanepar, para transportar pessoas na areia e na água. Também estarão sendo disponibilizadas informações sobre o Passe Livre, o transporte gratuito para pessoas com deficiência.

Para jovens e adolescentes, haverá apresentação de Shinobi Spirit, um evento de cultura pop, e batalhas épicas de League of Legends, além de outras atividades culturais. Para as crianças e pais, o programa Família na Praia ofertará uma série de atividades gratuitas para toda a família, como jogos colaborativos, arteterapia e rodas de conversa.

Serviço

Feira de Serviços SEJUF em Matinhos

Data – 31 de janeiro (sexta-feira) e 01 de fevereiro (sábado)

Horário – das 16 às 22 horas

Local – Arena Vicente Gurski (rua Projetada, 24) – Matinhos

Fonte Justiça.pr.gov.br