Ele dá volume e alonga os cílios, além de realça o olhar. Por isso, o rímel é um dos itens de beleza preferido das mulheres – e indispensável em qualquer maquiagem. Mas seu uso exige alguns cuidados. Já parou para pensar que a embalagem da máscara de cílios é um ambiente úmido, ideal para o desenvolvimento de fungos, bactérias e outros micro-organismos que podem causar a queda dos cílios, além de inflamações nos olhos, terçol e até mesmo caspa nos fios?

Por isto, é preciso ficar muito atenta à data de validade do rímel. “Após aberta, a máscara deve ser utilizada por três meses e depois descartada”, alerta a médica dermatologista Mayara Bravo, da Clínica Karla Assed Curitiba. “Evite também guardar o rímel e outras maquiagens no banheiro, pois a umidade e a temperatura do local contribuem para a proliferação de fungos. Se possível, mantenha estes itens em ambientes frescos e secos, longe do calor e da luz excessivos”.

Outras dicas da especialista:

> Aplique a máscara com carinho e cuidado, pois os cílios são sensíveis e você pode acabar quebrando os fios;

> Evite o uso de rímel à prova d’água no dia a dia, pois eles são mais difíceis de remover e podem danificar os fios;

> Procure passar o rímel sempre de dentro para fora, evitando chegar muito próximo à raiz;

> Não compartilhe sua máscara com outras pessoas, pois este hábito pode transmitir conjuntivite e outras infecções bacterianas e virais;

> Nunca durma sem retirar a maquiagem. Opte por demaquilantes bifásicos para remover o rímel, cuidando para não esfregar demais os cílios e atenta para não deixar resíduos;

> Em qualquer sinal de complicações, suspenda imediatamente o uso da máscara e procure um dermatologista.