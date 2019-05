Visitante poderá apreciar os ambientes no decorrer do ano

A jovem dupla Debora Valente e Marta Martins, do escritório Martins Valente Arquitetura e Interiores, participa, pela primeira vez, da Mostra Artefacto, realizada no Shopping D&D, a partir do dia 6 de maio e tematizada por ‘Cinco Sentidos’.

Dentro da temática, os 70 m² do requintado espaço assinado pelas profissionais, que prezam por funcionalidade e conforto, são inspirados nos lofts contemporâneos, com quarto e salas de estar e jantar unidos.

“Os ambientes seguem a atmosfera do tema da mostra, proporcionando sensação de conforto e bem-estar. Ao entrar, a pessoa se sente em casa, num momento de descanso e reflexão que desperta os seus sentidos”, revelam as profissionais.

Sob o desafio de criar um ambiente tendo como base os cincos sentidos, logo no hall de entrada, a visão do visitante é aguçada pela cômoda Ray, que valoriza o ambiente com seu charme e sofisticação, e pelos brises de madeira com iluminação sensorial. Já a sala de jantar esbanja um mix de texturas com o porcelanato ônix, a madeira e o veludo revestindo as cadeiras. Aliás, a decoração é rica em sofisticados móveis que agregam charme e grandiosidade ao ambiente, transmitindo a sensação de conforto e bem-estar.

Todos os ambientes fazem parte da coleção 2019 da grife e permanece ao longo do ano.

Serviço

Mostra Artefacto D&D Shopping

Local: Loja Artefacto e Artefacto Beach&Country

Av. Das Nações Unidas, 12.555

Segunda à Sexta – das 10h às 21h

Sábado – das 10h às 20h

Domingos e Feriados – Alimentação e Conveniência – das 12h às 19h | Lojas de Decoração – das 14h às 19h

Fornecedores:

Antares Audio e Video

Antares Vidros

Arauco

Casa Fortaleza

Garden Panaby

JVK Marcenaria

Loeil

Marmoraria Carrara

Paula Bassini

Polytec

Portal Décor

Portobello

Santa Monica Tapetes

Scatto

Spot

ST James

Svetlana

Vidraçaria Vivix