Maringá é a oitava melhor cidade do Brasil e a primeira do Paraná para se viver com os filhos. É o que mostra o ranking Maiores & Melhores 2019, divulgado pela Revista Exame com base em pesquisa feia pela Delta Economics & Finance (DEF).

Maringá recebeu nota de 33,20, o que garantiu o posto de melhor cidade do Paraná para se viver com os filhos. Curitiba ficou com a 10ª colocação no Brasil e a segunda no Estado.

O primeiro lugar no país ficou com Florianópolis, capital de Santa Catarina, onde mais dois municípios figuram no ranking. Blumenau aparece em 4º lugar e Joinville na 9ª colocação.

No ranking da melhor cidade do Brasil, da Revista Exame, também aparecem os municípios paulistas de Bauru (7º), Jundiaí (6º), Santo André (5º) e Santos (2º). A terceira colocação ficou com Vitória, capital do Espírito Santo.

Para se chegar no resultado foram analisados o custo de vida, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) Municipal e a taxa de violência de cada cidade. Outras 48 variáveis também foram levadas em consideração e incluem a oferta se serviços às crianças em relação à segurança pública, cultura, longevidade e infraestrutura de saúde.

De acordo com a publicação especial da Exame Maiores & Melhores, Maringá obteve destaque por ser uma das cidades mais arborizadas do país. Outros destaques ressaltados da cidade foram o projeto urbanístico de Jorge Macedo de Viera, a Universidade Estadual de Maringá (UEM) e o Femusic.