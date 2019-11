(FOLHAPRESS

Marcos Mion pediu na noite da quinta-feira (21), durante a apresentação do reality A Fazenda 11 (Record), orações para Gugu Liberato, 60, que sofreu um acidente em sua casa em Orlando (EUA) e está internado na unidade de terapia intensiva de um hospital local.

“Todos os boatos da morte cerebral [de Gugu] que surgiram nas últimas horas não se confirmaram. O que temos que fazer nesse momento não é especular, mas orar (…) Milagres acontecem. Vai ser muito difícil tocar o programa de hoje, mas conto com a compreensão de vocês”, afirmou ele, muito emocionado, logo no início da atração.

De acordo com comunicado de sua assessoria de imprensa, Gugu está na unidade de terapia intensiva de um hospital local, em observação. A nota ainda afirma que é falsa a informação de que ele teria morrido.

Durante a tarde, colunistas e portais de notícia chegaram a dar como certa a sua morte.

“As informações que circulam sobre uma suposta morte do apresentador são inverídicas”, diz a nota.

A família do apresentador chegou a Orlando por volta das 19h30 desta quinta (21) para acompanhá-lo . Detalhes sobre seu estado de saúde não foram divulgados, mas um boletim médico deve ser divulgado na manhã desta sexta (22), aos parentes.

“Assim como todos os familiares, amigos, fãs e profissionais de imprensa, estamos confiantes em sua recuperação e agradecemos as manifestação de apoio”, diz o comunicado.

Atualmente, Gugu apresenta o reality show Canta Comigo, na Record TV. Ele está na emissora há dez anos, mas ficou conhecido pela trajetória no SBT.