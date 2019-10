Com o título de Doutor Honoris Causa da Pontifícia Universidade Católica do Paraná- PUCPR, o físico Marcelo Gleiser vai proferir a palestra magna Em Busca de uma Nova Espiritualidade. Aberta ao público em geral, a palestra será às 19h30 desta quinta-feira, 24 de outubro, com entrada franca, na Biblioteca Central da universidade, que comemora 60 anos. Haverá transmissão ao vivo pela página da PUCPR no Facebook.

Notável nos estudos de ciência e fé, Gleiser defende: “Não há problema em abraçar o mistério; a essência fundamental do apetite humano é essa curiosidade pelo saber”.

E ganhou mais notabilidade ao ganhar, neste ano, o Prêmio Templeton (o “Nobel da espiritualidade”), que enaltece profissionais por sua “contribuição excepcional para afirmar a dimensão espiritual da vida, seja por insights, descoberta ou trabalhos práticos”.

“Minha missão é trazer para a ciência e para os interessados na ciência o apego ao mistério. Fazer o público entender que ciência é apenas mais uma maneira de entendermos quem somos”, diz Marcelo Gleiser, que mora atualmente nos Estados Unidos, leciona física e astronomia no Dartmouth College, em Hanover, New Hampshire, onde, há quatro anos, fundou o Instituto de Engajamento à Interdisciplinariedade, com o objetivo de promover o diálogo entre as ciências naturais e humanas. Anotel: Biblioteca Central da PUCPR (Rua Imaculada Conceição, 1155 – Prado Velho). Inscrições gratuitas em: http://abre.ai/alAQ