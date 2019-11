Foi numa noite bonita de sábado, dia 16 de novembro de 1969, que Pelé fez seu milésimo gol na carreira. Num jogo no Maracanã, Santos contra o Vasco, que Pelé e o goleiro Andrada entraram para os melhores momentos do esporte mundial de todos os tempos. O Rei do Futebol, merece os Parabéns pelos 50 anos desta marca histórica!

Quando tiverem oportunidade procurem ler mais e acompanhar as ações beneficentes do Rei junto ao Hospital Infantil Pequeno Príncipe de Curitiba-Paraná.