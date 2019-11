Neste domingo, dia 17, acontece a Maratona de Curitiba 2019, uma das provas mais desafiadoras do país que, nesta edição, reunirá cerca de oito mil atletas. O percurso cobre 17 bairros em provas de 5, 10 ou 42 quilômetros. A Expo do evento ocorre no Grand Hotel Rayon, um dos mais tradicionais da cidade, situado ao lado da Rua 24 Horas.

Os kits da maratona com programação completa e brindes especiais já foram todos retirados. Mas os hóspedes e participantes poderão usufruir de benefícios especiais. Neste sábado, o Garbo, restaurante internacional do hotel, oferece um jantar de massas especialmente preparado para este público. O cardápio, servido a partir das 19h, conta com quatro opções de massas, três molhos, saladas e uma opção de carne.

No domingo, os maratonistas terão café da manhã especial a partir das 04h da manhã.

O Grand Hotel Rayon fica à Rua Visconde de Nacar, 1424. Telefone: (41) 3532-0150, WhatsApp: (41) 99763-0298 Desse total de participantes, 3 mil são de outras cidades. A maratona vai premiar em dinheiros todos os campeões: categorias gerais, cadeirantes, pcd e melhor atleta curitibano.

Souq no apoio

Um dos apoiadores da maratona, o Souq está garantindo a todos os atletas descontos diferenciados para consumo no complexo gastronômico localizado no bairro Santa Quitéria. São mais de trinta opções gastronômicas para curtir o domingo, afinal de contas, depois de correr tanto, todo mundo merece um descanso e momentos especiais.

Para validar o desconto de 10%, é necessário apresentar a medalha ou inscrição de participação e retirar a pulseira no caixa do estacionamento do complexo.