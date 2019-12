Ao festejar dez anos de vida, o Mano a Mano Trio brinda o público dividindo o palco com João Bosco em show, neste domingo. O repertório é o mesmo do DVD, que contempla sucessos do homenageado.

“O João Bosco sempre foi um ídolo para nós, pois ele representa a identidade musical brasileira. Este projeto permitiu estreitarmos nossa relação e nossa amizade. E esta oportunidade nos permitiu mergulhar ainda mais na sua obra e fazer versões instrumentais de algumas músicas, a partir da nossa leitura, com a nossa sonoridade “, diz o contrabaixista Glauco Sölter, que completa o trio com Sérgio Albach (clarinete) e Vina Lacerda (percussão).

O DVD foi gravado neste ano, em Curitiba; e João Bosco participou de dois clipes: Sinhá (parceria com Chico Buarque) e Incompatibilidade de Gênios (com o parceiro Aldir Blanc). Raul de Souza, veterano trombonista e saxofonista, diga-se, participa em três momentos do DVD, dirigido e produzido por Marcio Juliano.

João Bosco canta no show só neste domingo, mas Mano a Mano volta ao palco dias 13, 14 e 15/12, no Centro Cultural Sistema FIEP (Unidade Dr. Celso Charuri).

Não é primeira vez João Bosco faz show com o trio instrumental: em 2017, houve apresentação em Curitiba; em 2018, na reinauguração do Teatro Paiol; neste ano, em Maringá. “Todas as vezes que me encontro com o Mano a Mano Trio é um prazer que se renova. Músicos da maior competência e um astral nas alturas. Tem DVD novo chegando: Oba! Vamos tocar juntos novamente”, comenta Bosco.

“É um privilégio gravar o primeiro DVD do Mano a Mano Trio com a obra e a participação de João Bosco. Estar com um dos maiores artistas da nossa música, compartilhando sua genialidade e generosidade, é um marco muito especial na trajetória do Mano a Mano, Trio”, comemora Vina Lacerda.

Repertório do DVD

1 – Tiro de Misericórdia (Aldir Blanc/João Bosco) / Holofotes (Antonio Cícero/João Bosco/Waly Salomão)

2 – Pixinguinha 10×0 – João Bosco

3 – Varadero (João Bosco)

4 – Mano a Mano (Chico Buarque/João Bosco)

5 – Funk de Guerra (João Bosco)

6 – Corsário (João Bosco)

7 – Beirando a Rumba (Francisco Bosco/João Bosco) / Babalu de Dakar (João Bosco) – com participação de Raul de Souza

8 – Incompatibilidade de Gênios (Aldir Blanc/João Bosco) – com participação de João Bosco e Raul de Souza

9 – Sinhá (Chico Buarque/João Bosco) – com participação de João Bosco

10 – Cobra Criada (João Bosco/Paulo Emílio)

Imperdível: neste domingo dia 8, às 19h, no Centro de Eventos Sistema FIEP (Av. Comendador Franco, 1341 – Jardim Botânico). Ingressos a 50 e 25 reais. Classificação livre, Duração: 60 minutos

O projeto foi incentivado pela Ademilar por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. E conta também com o apoio do SesiPR.