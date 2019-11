Aos gritos de “Bibi, renuncie!” e “Bibi, vá para casa!”, cerca de 200 manifestantes protestaram em Tel Aviv na manhã desta sexta-feira (22) em frente ao famoso edifício “Fortaleza de Zeev” (em homenagem a Zeev Jabotinsky, fundador do movimento que deu origem ao partido direitista Likud).

Foi o primeiro protesto pedindo a renúncia imediata do primeiro-ministro Binyamin “Bibi” Netanyahu após o anúncio de seu indiciamento, na quinta (21), por suborno, fraude e quebra de confiança pelo procurador-geral Avichai Mandelblit.

Outras manifestações, contra ou a favor do primeiro-ministro, são esperadas para os próximos dias em meio à maior crise política da história de Israel. Após as eleições de 17 de setembro, o segundo pleito em menos de seis meses, nenhum candidato conseguiu formar uma coalizão de governo e é possível que sejam convocadas novas eleições para fevereiro ou março de 2020.