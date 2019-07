Milhares de manifestantes protestaram neste domingo (7) em Hong Kong, perto da estação de onde partem os trens de alta velocidade para a China continental, e em um bairro muito frequentado por turistas chineses.

De acordo com os manifestantes, o objetivo é tentar explicar as causas do movimento aos chineses do continente que visitam Hong Kong e, assim, tentar driblar a censura na China.

No país, as manifestações são apresentadas como violentas e orquestradas do exterior para desestabilizar a China, e não como um movimento popular contra a influência crescente do governo chinês naquele território.

Há semanas, Hong Kong é palco de grandes manifestações provocadas pelo projeto de lei que autoriza extradições para a China. O texto foi retirado da pauta, mas a decisão foi considerada insuficiente. O movimento cresceu para reivindicar reformas democráticas e para pedir que a degradação das liberdades no território semiautônomo seja contida, além da renúncia da chefe do governo de Hong Kong, Carrie Lam, próxima a Pequim.

Organizadores estimaram em mais de 230 mil o número de presentes nos atos deste domingo, enquanto a polícia divulgou 56 mil pessoas.

No início da noite, houve um tenso confronto, de cerca de 20 minutos, quando a polícia intimou por megafone a dispersão de um grupo de 300 pessoas. Agentes atiraram para dispersá-los. Imagens de televisão mostraram manifestantes jogados no chão e detidos pelos policiais.

Os protestos deste domingo foram o primeiro ato significativo desde que o Parlamento local foi invadido em 1º de julho por manifestantes.

Foto: @asiatimesonline