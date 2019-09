O mercado de manga foi marcado por queda de preços em todas as praças produtoras nesta semana (09 a 13/09), tanto para a tommy quanto para a palmer. De acordo com agentes do setor, múltiplos fatores podem ser considerados ao analisar as reduções. A oferta é mais expressiva na maior parte dos municípios produtores acompanhados pelo Hortifruti/Cepea; as vendas são lentas (a nível atacadista e produtor) e as exportações para a Europa ainda estão abaixo do esperado. Além disso, na semana passada, houve uma retirada maior de mangas fora do ponto ideal de maturação, o que também limitou o escoamento. Destaca-se, ainda, que a grande variação no padrão comercial e no tamanho tem aumentado a amplitude dos preços.

Em Livramento de Nossa Senhora (BA), por exemplo, a tommy teve preços mínimos de R$ 0,80/kg e máximos de R$ 1,50/kg. No Norte de Minas Gerais, a diferença foi um pouco menor, mas também chamou a atenção: a palmer teve o menor preço de R$ 1,50/kg e o maior de R$ 1,80/kg; já no Vale do São Francisco (PE/BA), a palmer ficou entre R$ 1,10/kg e R$ 1,54/kg.

Fonte: Cepea/Hortifruti