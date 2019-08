A manga teve valorização expressiva na Ceagesp nesta semana (05 a 09/08). De acordo com agentes do setor, após semanas de baixas temperaturas – que reduziram o consumo – o mercado voltou a se aquecer, beneficiando o escoamento da fruta. A palmer ficou na média de R$ 4,00/kg, e a tommy foi vendida a R$ 4,22/kg, aumentos de 27% e 16%, respectivamente.

Além da recuperação da demanda, a oferta ainda não é elevada nas roças, sustentando os melhores preços – vale lembrar que a tendência é de aumento gradual e moderado das colheitas ao longo deste semestre, tanto no Nordeste, quanto no Norte de Minas Gerais. Apesar dos bons resultados e do registro de valorizações nesta semana, atacadistas salientaram que a grande diversidade de calibre e qualidade das mangas recebidas nos boxes gerou oscilações nos preços: a palmer teve valores mínimos de R$ 3,17/kg e máximos de R$ 4,67/kg, enquanto o menor preço da tommy foi de R$ 3,33/kg e, o maior, de R$ 5,00/kg.