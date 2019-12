A temporada de envios de manga do Brasil aos Estados Unidos teve início em agosto e deve se encerrar ainda na primeira quinzena de dezembro. De acordo com o relatório do National Mango Board, até a semana 47 (de 18/11 a 23/11), foram enviadas 9,79 milhões de caixas de 4 kg, sendo recorde, em volume, para este destino.

Até o encerramento da temporada, o volume pode chegar a 10 milhões. Destaca-se que o último recorde brasileiro registrado foi em 2003, quando o Brasil enviou cerca de 9,75 milhões de caixas.

O aumento das exportações em 2019 se deve, em grande parte, ao atraso da safra do Equador e do Peru. Os equatorianos enviaram, até 23/11, seis milhões de caixas, 26% menos que no mesmo período de 2018.

Quanto ao mercado peruano, os embarques se iniciaram timidamente, totalizando pouco mais de 114 mil caixas (+23%), com projeção de atingirem 13 milhões até o final da temporada, em março de 2020.

Fonte: Cepea/Hortifruti