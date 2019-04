A quinta edição da feira de serviços Paraná Cidadão em 2019 aconteceu em Mandirituba com 7,6 mil atendimentos registrados. Cerca de 5 mil pessoas que passaram pelo evento, encerrado na ultima sexta-feira (26), tiveram acesso a diversos serviços gratuitos disponibilizados em um único local.

A feira foi aberta na quarta (24) com ações exclusivas do Programa Criança e Adolescente Protegidos, uma parceria do Tribunal de Justiça e do Instituto de Identificação, para emissão da carteira de identidade e CPF para menores de idade, de 2 a 17 anos, e da carteira de trabalho para adolescentes de 14 a 17 anos.

O trabalhador autônomo Mauricio Surek aproveitou a oportunidade perto de casa e levou o filho Yuri Surek, de 6 anos, para fazer a primeira carteira de identidade. “Muito boa essa chance, pois todo o cidadão precisa de seu documento para poder sair, passear, trabalhar, para tudo. É muito mais seguro e prático do que ficar levando a certidão de nascimento para todo o lado”.

“Essa feira foi uma grande oportunidade para os moradores de Mandirituba que não tinham, ou que precisavam da segunda via da carteira de identidade, CPF e Carteira de Trabalho, documentos fundamentais para garantia da cidadania”, disse o da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf), Ney Leprevost. O secretário acrescentou que o público também teve à disposição informações e programas nas áreas da saúde, educação, meio ambiente e trânsito, entre outras.

O evento foi promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, com a parceria da prefeitura de Mandirituba e voluntários.