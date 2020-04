Mandetta diz que isolamento não pode ser afrouxado com medidas arriscadas

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou nesta terça-feira que não serão tomadas medidas arriscadas para afrouxar o isolamento social do coronavírus e ressaltou que trabalhadores informais receberão ajuda do governo para que possam cumprir as recomendações, apesar de o presidente Jair Bolsonaro defender que as pessoas retornem ao trabalho.

No segundo dia que participa de entrevista coletiva sobre o novo coronavírus no Palácio do Planalto ao lado de outros ministros, Mandetta disse que se houver qualquer tipo de alteração no protocolo de atuação do ministério não será sem levar em conta “qualquer aspecto científico”.

Mandetta tem discordado publicamente da posição de Bolsonaro quanto ao isolamento social para conter a disseminação do coronavírus. Enquanto o ministro defende as medidas de restrição recomendadas por especialistas e adotadas por diversos Estados, o presidente alega que os impactos econômicos serão maiores do que a própria doença, que já descreveu como “gripezinha”.

“Nós não vamos fazer medidas que sejam arriscadas para o nosso povo enquanto nós não tivermos condições de trabalho”, disse Mandetta na entrevista, em que recebeu o apoio de outros ministros, incluindo Paulo Guedes, da Economia, e Walter Braga Netto, da Casa Civil e responsável pela coordenação do comitê do governo de atuação no combate ao coronavírus, a respeito do isolamento.

“Nós não somos também um país que não está investindo para que o povo enfrente. Vocês viram os números do ministro Guedes… é uma das maiores alocações proporcionais do mundo. Isso precisa chegar nas pessoas para as pessoas saberem que não precisam se desesperar”, acrescentou Mandetta.

Na mesma entrevista, Guedes disse que os trabalhadores informais poderão cumprir as medidas de isolamento porque terão ajuda do governo. Segundo ele, as medidas emergenciais para apoiar vulneráveis já estão em 200 bilhões de reais, entre elas um pagamento mensal de 600 reais.

Fonte: Reuters