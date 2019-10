O último Encontro de Núcleos Cooperativos ocorre nesta quinta-feira (24/10), na Associação Atlética dos Funcionários da Cocari, em Mandaguari, com a presença de 143 participantes, de 15 cooperativas das regiões Noroeste e Norte de cinco ramos: agropecuário, transporte, crédito, saúde e trabalho. Além da Cocari, sedia esta reunião a cooperativa de transporte Rodocoop. Na oportunidade, foi ainda realizada a reunião da diretoria da Ocepar, com os dirigentes da região. Ao todo, foram realizados quatro encontros nos cinco núcleos do Sistema Ocepar, iniciados na segunda-feira (21/10) e que encerram hoje, com um total de 382 lideranças de 57 cooperativas de sete ramos.

O evento desta quinta foi aberto pelos coordenadores dos núcleos Norte e Noroeste, Luiz Lourenço, da Cocama,r e Jorge Hashimoto, da Integrada, respectivamente, e pelos diretores do Sistema Ocepar. Para Lourenço, o cooperativismo tem uma força extraordinária, reconhecida tanto dentro do estado como em todo o país. “Através da nossa união, de mais processos de intercooperação, podemos avançar mais e fazer acontecer”, destacou. O dirigente lembrou que nas muitas visitas recebidas por grupos de cooperativistas de outros estados, eles sempre falam da profissionalização dos cooperados. “Isso tudo se deve a fortes investimentos realizados em capacitação pelas próprias cooperativas, com apoio do Sistema Ocepar. Essas reuniões são aprendizados para podermos ouvir especialistas sobre os mais diversos temas e, também, praticar a intercooperação”.

Já Hashimoto disse que ficou emocionado ao ouvir o grupo Amigos da Viola, que cantou o Hino Nacional e a música Terra Tombada, de Xitãozinho e Xororó, na abertura do evento. “A música retrata muito bem o que representam os produtores rurais, o seu trabalho para produzir alimento para milhões de pessoas. Um trabalho que nos deixa orgulhoso e muito ainda temos a realizar através das nossas cooperativas”, destacou.

Renato Nobile, superintendente do Sistema OCB, que desde segunda-feira acompanha os Encontros de Núcleos, disse que volta para Brasília com o ânimo renovado. “Em todos os eventos, pude ver o grau de amadurecimento do cooperativismo paranaense e do trabalho realizado por todos os cooperados para o desenvolvimento do setor. O Paraná hoje é responsável por cerca de 25% de todo emprego direto gerado pelas cooperativas brasileiras. No Brasil, temos 425 mil empregos e, no Paraná, mais de 103 mil. O faturamento no estado também é expressivo, foram R$ 83,7 bilhões em 2018 e, no país, R$ 351 bilhões, ou seja, 32% do total. Esses números comprovam a evolução alcançada aqui nos mais diversos ramos”. Nobile também fez questão de enaltecer o trabalho feito pelo Sistema Ocepar para o fortalecimento da Frente Parlamentar do Cooperativismo, a Frencoop. “Aqui no Paraná, com a liderança do Ricken, foi realizado um Programa de Educação Política, o parana.coop+10, que apoiou candidatos comprometidos com o cooperativismo e que foram eleitos. Este é um modelo que pretendemos implementar em todo o Brasil nas próximas eleições, adotando a mesma sistemática”, disse.

Marcos Trintinalha, presidente da Rodocoop, fez uma rápida apresentação sobre a cooperativa. “A parceria com a Cocari possibilitou o nascimento da Rodocoop, em 2006. E hoje atuamos fortemente com base num dos princípios do cooperativismo que é a intercooperação. Lá atrás, éramos 25 cooperados e, hoje, já são 165 autônomos, 16 colaboradores e uma frota de 173 veículos leves e pesados. Estamos entre as seis maiores cooperativas de transportes do Paraná e com investimentos programados para o próximo ano. A principal conquista de 2018 foi a inauguração da sede da cooperativa, com uma área de 12.750 metros quadrados, que possibilitou um melhor conforto para nossos associados”, relatou.