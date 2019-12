Uma mancha de calor no Oceano Pacífico descoberta com a ajuda de satélites intriga os cientistas. Eles ainda não sabem a origem do fenômeno, mas descartaram que se trate de um efeito dos incêndios florestais que atingem a Austrália há mais de um mês.

