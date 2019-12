A 40 km de Curitiba, dentro do Parque Estadual Pico do Marumbi, encontra-se um dos mais belos tesouros da natureza paranaense. Os Mananciais da Serra, em Piraquara, são um verdadeiro museu natural e estarão abertos à visitação pública durante todos os finais de semana do mês de janeiro.

Com fauna e flora riquíssimas, a Área de Proteção Ambiental (APA) de Mata Atlântica também abriga parte da história do saneamento estadual, com as primeiras grandes obras de abastecimento público do Paraná. Ali estão localizados os primeiros reservatórios que abasteceram Curitiba a partir de 1908, como o Reservatório Carvalho, e mais antiga adutora de água do Paraná.

Outro diferencial aos visitantes são as exposições permanentes que a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) mantém no local. “A vida nos Mananciais da Serra” está exposta na Casa da Memória, espaço que preserva e apresenta parte importante da história do saneamento no Estado. Ali ainda é possível apreciar a Barragem do Cayuguava (também conhecida como Piraquara I). No Centro de Educação Socioambiental Mananciais da Serra (CEAM), a exposição “A história da Barragem do Cayuguava” conta a história desta que é a primeira grande barragem para reservação de água da Sanepar, inaugurada em 1979.

Trilhas na natureza – O programa de visitação aos Mananciais da Serra é ideal para passeios em família ou em grupos, e é possível fazer os trajetos a pé ou de bicicleta. Espécies nativas da flora e da fauna vão enfeitando toda a paisagem ao longo do caminho, passando pelas trilhas do Carvalhinho e do Santuário São Francisco, com 500 m de percurso cada, pela Trilha do Salto, de 1 km, rumo à Trilha da Chaminé, com 1,5 km de extensão e, por fim, a Estrada do Carvalho, com percurso de 2,5 km. As caminhadas têm duração mínima de uma hora, entre ida e volta.

Relevância – Nos Mananciais da Serra ficam os primeiros reservatórios que abasteceram Curitiba desde o início do século passado. Dali sai mais da metade da água que é consumida na capital e na Região Metropolitana de Curitiba. A qualidade da água vinda dos Mananciais é garantida graças a uma legislação de proteção da Mata Atlântica, que inibe atividades potencialmente poluidoras. Criada em 1996, a APA possui 88 km² pertencentes à Bacia Hidrográfica do Rio Piraquara, importante contribuinte para a Barragem Piraquara I.

Orientações – Para curtir os passeios com conforto e segurança, recomenda-se que o visitante use roupas e calçados confortáveis, repelente, proteção para sol ou chuva (os passeios ocorrem mesmo com chuva). É aconselhável levar máquina fotográfica e lanche. Na entrada há espaço para estacionamento de carros e é preciso fazer um breve cadastro, com apresentação de documento de identificação pessoal. A visitação é gratuita e aberta a toda população, mas é proibido entrada de animais domésticos, deixar lixo, nadar, pescar, caçar ou retirar animais e plantas. Crianças devem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis.

Em 2020 os Mananciais da Serra abrirão duas vezes ao mês, com exceção de janeiro, quando a visitação estará disponível todos os finais de semana. O calendário de visitação aos Mananciais da Serra, com todas as datas previstas para abertura em 2020, está disponível no site da Sanepar, neste link: site.sanepar.com.br/visitacao/17067.