Esta semana (05 a 09/08) foi marcada por uma nova redução dos preços do mamão havaí nas maiores regiões produtoras da variedade (Sul da Bahia e Norte do Espírito Santo). Na praça norte capixaba, o havaí foi comercializado na média de R$ 5,40/kg, queda de 12% em relação à semana passada. Já na sul baiana, as cotações caíram 8% na mesma comparação, registrando média de R$ 5,40/kg.

Este cenário do havaí, segundo colaboradores do Hortifruti/Cepea, esteve relacionado à demanda ainda enfraquecida, devido aos altos preços registrados, e ao aumento da oferta nas regiões produtoras, já que as lavouras sentiram a mudança na temperatura (clima mais quente), ocorrendo avanço da maturação das frutas. Para as próximas semanas, maior disponibilidade de havaí é esperada, podendo pressionar ainda mais as cotações.

Fonte: Cepea/Hortifruti