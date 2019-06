Enquanto as cotações de formosa foram pressionadas nesta semana (17 a 21/06), o mamão havaí registrou mais uma valorização. Segundo os produtores da variedade, a redução da oferta geral e, principalmente, a falta de frutas graúdas impulsionaram o preço do havaí para esses calibres, em especial os tipos 12 a 18, no Norte do Espírito Santo e no Sul da Bahia. De acordo com colaboradores do Hortifruti/Cepea, a variedade foi comercializada por R$ 2,75/kg no mercado capixaba, registrando alta de 5% em relação à última semana.

Já no Sul da Bahia, a média foi de R$ 3,25/kg, alta de 13% na mesma comparação – vale ressaltar que os maiores preços sul baianos estão relacionados à menor presença de atravessadores nesta região quando comparado ao ES. Para as próximas semanas, espera-se que as cotações de havaí se mantenham positivas por conta do volume baixo de frutas. Porém, a redução da demanda durante o final do mês pode interferir na comercialização das frutas nos próximos dias.

Fonte: Cepea/Hortifruti