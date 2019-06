Nesta semana (03 a 07/06), o mercado de mamão formosa se manteve com a “cara” de final de mês, na região Oeste da Bahia. Segundo colaboradores do Hortifruti/Cepea, a demanda seguiu limitada, o que desfavoreceu maiores aumentos nas cotações. Sendo assim, apesar do menor volume da fruta, a média obtida pelos produtores foi de R$ 0,65/kg, aumento de apenas 7% em relação à semana passada.

Além da baixa demanda, o grande número de frutas verdes também interferiu nas cotações. De acordo com produtores do Oeste da Bahia, a procura começou a melhorar no decorrer da semana e, devido à oferta limitada, a variedade pode se valorizar nas próximas semanas. Porém, a incidência de manchas fisiológicas e frutas graúdas pode voltar a ser um “gargalo” para os produtores locais – já que a manutenção das baixas temperaturas pode resultar neste cenário.

