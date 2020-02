Major Olímpio: “O general Heleno nada disse além da verdade”

O senador Major Olímpio defendeu nesta quarta-feira (19), a fala do general Augusto Heleno, ministro do GSI, que disse que o Congresso chantageia o Palácio do Planalto nas negociações sobre o Orçamento e as emendas parlamentares.

“O general Heleno nada disse além da verdade. Infelizmente, alguns partidos e parlamentares vão além da chantagem, praticam extorsão, em busca do ‘toma lá, dá cá’ por cargos, emendas e outros pedidos espúrios”, escreveu Olímpio no Twitter.

E disse mais: “Ameaça à democracia são essas condutas. Temos que dizer um basta a isso!”.