Na semana em que se comemorou o Dia do Trabalhador, as 216 Agências do Trabalhador do Paraná, colocaram no mercado formal mais de 1.089 trabalhadores com relação ao mesmo período do ano passado. Em abril de 2018 foram 6.346 colocados, e 7.435 em abril deste ano, o que é fruto da ação proativa do Departamento Estadual do Trabalho da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho na captação de novas vagas para as Agências do Trabalhador de todo o Estado.

“Isso se deve ao empenho e dedicação da equipe do Departamento Estadual do Trabalho, que neste início de gestão circulou o Estado todo atrás de novas parcerias e fazendo a capacitação dos agentes profissionais que atuam nas agências”, ressaltou o secretário da Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost.

Segundo Leprevost, já foram visitados mais de 15 Escritórios Regionais da Sejuf, dos 24 existentes. Isso engloba o atendimento de 143 municípios do Paraná.

Segundo o diretor do Departamento do Trabalho Eder Colaço, “esse valor é correspondente aos recursos do Governo do Paraná e do Fundo de Amparo ao Trabalhador do Governo Federal. São investimentos que fortalecem toda estrutura do local de atendimento para que possam ser gerados mais e novos empregos no Paraná”, disse.

As informações são do site: www.justica.pr.gov.br/