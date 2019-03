Mais faixas exclusivas para ônibus em Curitiba

O transporte coletivo contará com mais uma melhoria para ganho de tempo a partir de quinta-feira (28/3).: a nova faixa exclusiva para a circulação de ônibus na Rua Alfredo Bufren, no Centro. A implantação da faixa exclusiva para ônibus integra a programação de entregas e novidades para este mês em que a cidade completa 326 anos.

A novidade começa na Alfredo Bufren, no cruzamento com a Rua Presidente Faria, e continua por uma extensão de 750 metros, ao longo dos quais a rua muda de nome e passa a se chamar Amintas de Barros. A faixa exclusiva termina no cruzamento com a Rua General Carneiro.

Com a Alfredo Bufren, Curitiba passa a ter sete trechos em ruas distintas para circulação exclusiva de ônibus, o que inclui o transporte metropolitano e ônibus de turismo, além de táxis com passageiros, conforme prevê o decreto municipal 472/2016.

Planejada para favorecer o transporte coletivo, a faixa exclusiva reduz o tempo de deslocamento aos passageiros. No caso da Alfredo Bufren, a mudança vai beneficiar mais de 41 mil pessoas que, diariamente, utilizam uma das 13 linhas de ônibus que circulam pela região: Circular Centro, Canal da Música/Vista Alegre, Novena, Augusto Stresser, Jd Social/Batel, Itupava/Hospital Militar, Detran/Vicente Machado, Capão da Imbuia/Parque Barigui, Higienópolis, Hugo Lange, Sagrado Coração, Pinhais/Campo Comprido e Bairro Alto/Santa Felicidade.