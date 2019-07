Atualmente, com essa crise econômica sem precedentes, o cidadão brasileiro está precisando mais do que nunca de um alívio nas despesas. Afinal, o salário não está durando até o fim do mês para a grande maioria dos trabalhadores. Com a inflação elevada, o uso do cartão de crédito aumentou e, consequentemente, fez os gastos totais subirem nas famílias. Sem salário e sem cartão, a pessoa vai em busca do cheque especial, que aliás possui uma das taxas mais caras do mercado financeiro. Quando ele acaba, o que resta são os empréstimos, que afundam mais ainda o orçamento doméstico. Se já não bastasse tanta dificuldade, outro fato com certeza dará mais dor de cabeça ao trabalhador.

Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a conta de luz está mais cara desde ontem, por causa da bandeira tarifária utilizada como referência nas contas deste mês ser a amarela. Com a medida, as cobranças terão um acréscimo de R$ 1,50 para cada 100 quilowatts-hora consumidos. O adicional retorna às contas após a autoridade reguladora ter definido bandeira verde em junho, situação em que não é cobrado acréscimo nas contas. No comunicado, a Aneel justificou a bandeira amarela pelo fato de julho ser um mês “típico da seca nas principais bacias hidrográficas do país”. Por essas e outras, o trabalhador precisa tomar cuidado para continuar administrando bem o seu orçamento doméstico. Isso é bom para ele e para a economia como um todo.