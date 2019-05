Croácia, Eslovênia e Montenegro, uma viagem de nove dias pelos cenários de muita história e beleza, passando por cidades como Liubliana, Zagreb, Zadar, Drubrovnik, entre outras; Sabores de Istambul e Capadócia, cinco dias de passeios em terras turcas; Tentações do Japão, sete dias conhecendo ou revendo as belezas da Terra do Sol Nascente.

Esses são apenas três de uma coleção de mais de 600 roteiros, que as operadoras Flot, brasileira, e Surland, espanhola, apresentaram aos agentes de viagens de Curitiba, na terça-feira 14 de maio, e que compõem três alentados e detalhados volumes de itinerários para a temporada 2019/2020: Europa, Espanha com Classe e Extremo e Outras Culturas.

O evento, coordenado pela executiva de vendas da Flot no Paraná, Terezinha Ferreira, teve apresentações do diretor da Flot, Abel Ferreira, e do representante do departamento comercial da Surland, Rafael Galán, operadora que atua em quatro continentes: Europa, Ásia, África e Oceania.

Galan explicou aos agentes que todas as saídas do calendário de viagens da Surland em parceria com a Flot são garantidas, têm guias falando português e assistência 24 horas, mais traslados de chegada e partida, ônibus confortáveis com fones de ouvido e wifi gratuito, taxas incluídas e hotéis de padrão superior com café da manhã em sistema de bufê. Alguns tours oferecem um jantar especial de despedida.

O capítulo dedicado ao Extremo Oriente e Outras Culturas aponta como novidades roteiros para Índia e Nepal, Tailândia e Indochina, China, Japão e Coréia do Sul, África e Pacífico, Dubai e combinados, Irã e Uzbesquistão, com trechos aéreos. Já o dedicado à Espanha contempla inúmeras viagens de trem, como o Transcantábrico e o Al-Andaluz, incursões por vários trechos do Caminho de Santiago e visitas às regiões vinícolas, como Rioja, Ruedo, Toro e Ribeira do Douro, além de combinar rotas do vinho e arquitetura. Informações: flot.com.br.