Desde o início do verão da temporada 2019-2020 (22 de dezembro de 2019), foi registrado um total de 345 lesões causadas por águas vivas e caravelas na área do 7o Batalhão de Bombeiros Militar, que abrange desde Itapoá, ao norte, até Itajaí, ao sul do Batalhão.

As praias que apresentam o maior índice de lesões por águas vivas e caravelas são as praias de Itapoá, São Francisco do Sul e Penha, em ordem de ocorrências. Em decorrência do clima, dos ventos e das correntes marítimas, estes seres se aproximam da costa e podem causar lesões nos banhistas que acabem em contato com elas.

O maior cuidado que devemos ter ao chegar na praia, no que tange às águas vivas e caravelas, é verificar se no posto de guarda-vidas existe uma bandeira lilás hasteada, o que indica a presença destes seres na praia.

Caso o banhista venha a ter o contato com uma caravela, ele deve se direcionar para um dos postos de guarda-vidas e cumprir as seguintes orientações:

Não coçar o local, não esfregar e lavar com água doce, somente com água do mar;

Tirar os cnidocistos com cuidado, usando uma pinça;

Aplicar o vinagre de uso doméstico na zona afetada para evitar que os outros cnidocistos dos tentáculos que ainda não deram sinal ,

Para o alívio da dor, recomenda-se o uso de compressas de gelo;