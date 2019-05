A 2ª Corrida da Casa Militar do Governo do Paraná reuniu 3 mil pessoas neste domingo (26) em Curitiba. A prova foi dividida em percursos de 5 quilômetros e 10 quilômetros, além de caminhada de três quilômetros e corrida para crianças.

Quem participou da corrida, que contou com a presença da primeira-dama, Luciana Massa, e do governador Carlos Massa Ratinho Junior, colaborou com uma campanha de arrecadação de agasalhos e cobertores, que serão destinados a instituições filantrópicas. Parte do valor das inscrições foi destinada a duas instituições beneficientes: a Escola de Recuperação e Integração da Criança Excepcional, em Campo Largo, e o Centro de Assistência Social Divina Misericórdia, de Curitiba.

O major Welby Pereira Sales, chefe do Gabinete Militar da Governadoria, celebrou o número de inscritos para o evento. “Superou nossas expectativas. Nós imaginávamos 2,5 mil pessoas, mas acabamos com mais de 3 mil. Para nós é uma felicidade, e vamos trabalhar para dobrar o número de inscritos”, salientou o oficial, que também disputou a prova de 5 km.

Além do governador e do chefe do Gabinete Militar, o chefe da Casa Civil, Guto Silva, também participou da corrida. Ele reforçou que o evento foi gratificante. “Um momento muito especial, incentivando a prática de exercícios e também promovendo uma campanha de agasalhos, para ajudar a quem precisa nesta época fria”, destacou. O deputado Alexandre Cury também esteve presente e correu pelas ruas do Centro Cívico.

No masculino, os 10 quilômetros na disputa da categoria Comunidade teve como vencedor Mateus Soares Trindade (34). Ele celebrou o resultado e lembrou da participação na primeira edição. “No ano passado terminei em segundo lugar, e neste tive a felicidade de chegar em primeiro”, disse.

Completam a relação dos vencedores:

MILITARES

10k masculino: Sérgio Rodrigues da Silva

5k feminino: Leticia da Silva Saltori

5k masculino: Anderson Soares dos Santos

COMUNIDADE

10k feminino: Dionne Dagostin Chillemi

5k feminino: Rosângela Gavinski

5k masculino: Allison Rocha Peres

Mais informações e fotos, acesse: aen.pr.gov.br