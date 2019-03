Mais de 1300 atletas participaram do Sesc Triathlon Caiobá

As areias da Praia Mansa de Matinhos receberam no ultimo domingo, dia 24 de março, a 31ª edição do Sesc Triathlon Caiobá. Com recorde de participantes, a prova contou com 1.350 atletas de oito estados do país, do Distrito Federal e também do exterior. Eles competiram nas categorias Speed, Mountain Bike, Trabalhador do Comércio, PcD (Pessoas com Deficiência), Elite masculina e feminina e Amador Olímpico masculina e feminina.

Com o sol abrilhantando a prova, o primeiro triatleta a cruzar a linha de chegada na categoria Elite masculina foi o mineiro Diogo Sclebin, com 1h53m32s. Menos de um minuto depois veio o catarinense Luiz Francisco de Paiva Ferreira, com 1h54m27s, e logo em seguida o curitibano Bruno Pereira Matheus, com 1h55m13s. Danilo Souza de Araújo Pimentel, de Belém (PA), ficou em quarto lugar, seguido pelo espanhol Antón Ruanova Fernandez.

Mais de 700 comerciários participaram da prova, inclusive funcionários do Sesc PR. “Nós estamos aqui unindo esporte, lazer, companheirismo e tudo aquilo que a prática esportiva pode nos trazer. Juntamos o que é bom para a saúde com aquilo que é importante para a nossa vida, que é a geração de riqueza, de oportunidade, com mais gente trabalhando e tendo condições de ter uma vida saudável”, afirmou o presidente do Sistema Fecomércio Sesc Senac PR, Darci Piana.

Para o prefeito de Matinhos, Ruy Hauer, o Sesc Triathlon Caiobá é de extrema importância para o município, pois atrai turistas após o fim da alta temporada. “Esse evento fomenta toda a nossa cadeia produtiva de bares, restaurantes, hotéis e pousadas. É uma honra estar aqui com vocês”, afirmou.

Neste ano, a competição teve duas novidades: a ampliação do número de vagas para a categoria amadora e a inclusão do revezamento em trios. “Nós sabemos que muitas pessoas querem participar, mas não conseguem fazer as três modalidades. Pensando nisso, nós trouxemos essa novidade, em que um atleta nada, outro corre e o outro pedala. É uma oportunidade para que as pessoas comecem no triathlon”, contou o diretor regional do Sesc PR e estreante no revezamento, Emerson Sextos.

Estiveram presentes no evento o secretário de Turismo de Matinhos, Ivo Hauer; o ex-prefeito de Matinhos, Eduardo Dalmora; o presidente do Instituto de Ciência do Esporte do Paraná, Hélio Wirbiski; o diretor de marketing do Governo do Estado do Paraná, Aldo Cesar Carvalho; o presidente da Federação de Triathlon do Paraná, Luiz Iran Guimarães; o Cônsul da Argentina no Paraná, Pedro Ezequiel Marotta; o vice-presidente do Sistema Fecomércio Sesc Senac PR, Ari Faria Bittencourt; o presidente do Sindifarma, Edenir Zandoná Junior; o presidente do Sindicato dos Despachantes do Estado do Paraná (Sindepar), Everton Calamucci; o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Oeste do Paraná (Sinfarma), Nelcir Ferro; o presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Serviços Funerários do Estado do Paraná (Sesfepar), Gelcio Schibelbein; a vice-presidente do Sindicato da Habitação e Condomínios (Secovi-PR), Liliana Tavarnaro; e o conselheiro do Sesc PR Zildo Costa.

Com informações do SESC PR e da assessoria da vice governadoria