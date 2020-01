Mais de 100 mil títulos de eleitor cancelados

O ano de 2020 é de eleição e o eleitor deve estar atento ao calendário da Justiça. A regularização do título é sempre motivo de fila, mas também pode ser feita pela internet.

O eleitor deve ficar atento com os prazos para não ter problema na hora de votar para prefeito, vice e vereadores. O primeiro turno será no dia 4 de outubro e o segundo no dia 25 do mesmo mês.

Para que surpresas não aconteçam, é preciso se adequar até o dia 6 de maio. De acordo com o diretor do Fórum Eleitoral, a regularização é mais fácil do que se imagina e pode ser feita até pela internet.

Se o prazo não for respeitado, o eleitor pode sofrer uma série de consequências. Em 2019, a Justiça Eleitoral cancelou mais de 2 milhões e 400 mil títulos em todo o Brasil. Nesse levantamento, o Paraná está em 5º lugar, com mais de 100 mil documentos invalidados. Para evitar filas gigantes no Fórum, a regularização não pode ser deixada para a última hora.