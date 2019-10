A partir de 27 de outubro, o aeroporto internacional de Foz/Cataratas vai contar com 13 novos voos, sete chegadas e seis partidas, todos operadas pela Latam. Os destinos e procedências são os aeroportos de Guarulhos (SP), Galeão (RJ) e Brasília (DF).

Em novembro, serão mais 11 novos voos: seis partidas e cinco chegadas. O primeiro, operado pela Gol, com destino e procedência do Galeão, começa já a partir do dia 1º. Os demais, da Latam, iniciam dia 2. Os destinos e procedências são os aeroportos de Curitiba (PR), Santos Dumont (RJ), Congonhas (SP) e Brasília (DF).

Já em 14 dezembro, é a vez da Azul iniciar a frequência para o aeroporto de Confins (MG). No dia 15, a Amaszonas inicia o voo com destino ao Aeroporto Internacional Viru Viru, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. E a partir de 5 janeiro de 2020, o terminal fronteiriço vai ganhar duas frequências semanais para Santiago, no Chile, a cargo da JetSmart.

O superintendente do aeroporto, Joacir Araújo dos Santos, explica que os novos voos são resultado da certificação operacional do terminal, conferida pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), em junho deste ano. O Certificado Operacional de Aeroporto é uma exigência do Regulamento Brasileiro de Aviação Civil (RBAC) 139 da Anac. As avaliações são orientadas pela Organização Internacional de Aviação Civil (OACI), que determina os critérios operacionais a serem atendidos por terminais no mundo inteiro.