Roteiro na área rural na RMC é um dos principais pontos turísticos do Paraná; projeto começou com descendentes de italianos

Em 2019, o Caminho do Vinho, maior roteiro de turismo rural do Brasil, localizado em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, completou 20 anos de funcionamento. O que antes era apenas alguns conhecidos comprando vinhos dos descendentes de italianos na Colônia Mergulhão, agora é um completo turístico com mais de 30 associados, com dezenas de opções de restaurantes e cafés coloniais, vinícolas, além de opções de lazer como pesque e pagues, piscinas, mini golf e museu.

Para a presidente da Associação Caminho do Vinho – Acavim, Thaís Obiava, os 20 anos do Caminho do Vinho são um marco na história das famílias que fazem parte do roteiro. “Para os nossos avós e pais, que começaram com tudo que temos hoje, é um verdadeiro sonho ver o que o nosso roteiro se tornou. Hoje, somos um dos principais polos de turismo do Paraná, recebendo turistas de todo o Brasil, e somos referência em turismo rural”, revela Thaís.

O Caminho do Vinho fica na área rural de São José dos Pinhais, a 30 quilômetros do centro de Curitiba. O local é uma excelente oportunidade de ter contato com a natureza, apreciando uma boa comida colonial e, claro, degustando os tradicionais vinhos produzidos na região. O Caminho do Vinho conta com vários restaurantes, que trazem o melhor da comida rural, feita no fogão a lenha, com todo o sabor dos tradicionais pratos do interior. E há os cafés coloniais, sucesso entre os frequentadores, onde tudo tem gostinho de casa da vovó: bolos, tortas, sobremesas, bolachas e geleias. Pesque-pague, passeio de pônei, lindas chácaras e redes para descanso completam as opções de lazer do local. Além de conhecer as belezas naturais, o turista pode conhecer mais sobre o processo de produção de vinho, podendo degustar gratuitamente a bebida em várias adegas ao longo do percurso, e fazer compras de produtos coloniais.

Para 2020, a meta da Acavim é expandir as divulgações das ações e empreendimentos do roteiro para mais estados, fortalecendo ainda mais o roteiro. “Nossa ideia é mostrar para mais pessoas todas as experiências que o turista podem desfrutar aqui no nosso Caminho do Vinho, mostrando, pelas redes sociais, que aqui se encontra tranquilidade, aproximação com o campo, recordar a infância no interior, lazer, boa gastronomia. Queremos sempre estar a frente e potencializar nossa capacitação, para oferecer o melhor aos nossos visitantes”, afirma a presidente Thaís.

Serviço:

Caminho do Vinho – Roteiro de Turismo Rural

Rua Júlio Cesar Setenareski, na Colônia Mergulhão – São José dos Pinhais

Informações sobre o passeio e os empreendimentos no site http://www.caminhodovinho.tur.br

Facebook e Instagram: @caminhodovinhooficial

Fotos: Divulgação.