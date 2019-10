O Leicester City é o dono da maior goleada da história do Campeonato Inglês. O campeão em 2015/16 formou um novo time e, confirmando ser a sensação do torneio, enfiou 9 a 0 sobre o Southampton, na rodada de ontem, na abertura da 10a rodada.

Vardy e Ayoze Pérez fizeram três gols cada(foto) e Chilwell, Tielemans e Maddison completaram.

Na tabela de classificação do campeonato inglês, o Liverpool é o líder com 29 pontos. O Leicester é vice-líder com 20 pontos.