Maior complexo penitenciário do Paraná passa por obras de ampliação

O Complexo Penitenciário de Piraquara, localizado na Região Metropolitana de Curitiba e considerado o maior do Estado, com cerca de 7 mil presos, passa por obras de ampliação para a criação de novas vagas no sistema prisional e os projetos que objetivam a ressocialização do preso. Nesta sexta-feira (22), o secretário da Segurança Pública e Administração Penitenciária, Luiz Felipe Carbonell, esteve no local para acompanhar o andamento dos trabalhos.

“Precisamos atuar em diversas frentes para que o sistema prisional funcione de forma adequada. Hoje temos várias obras em andamento, além de parcerias com instituições e indústrias, com o objetivo de preparar o preso para o retorno em sociedade e acelerar seu processo de progressão. Precisamos manter mecanismos para que o apenado pague a sua conta com a sociedade, volte a integrá-la e não retorne para o sistema”, afirmou Carbonell.

Ele esteve na Penitenciária Feminina, onde conheceu o espaço Estação Casa, que funciona em parceria com a Rede Marista de Solidariedade e atende mulheres lactantes e gestantes, junto com seus filhos. Ainda, acompanhou uma Visita Virtual, projeto que permite que as detentas que não recebem visitas mantenham contato com seus familiares por meio de chamada de vídeo pela internet.