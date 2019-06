O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), rebateu as críticas feitas pelo ministro Paulo Guedes (Economia) às modificações na reforma da Previdência. Guedes afirmou que o Congresso cedeu ao lobby de servidores e que as modificações podem abortar a nova Previdência.

Segundo Maia, Câmara blindou o congresso de crises diárias provocadas pelo governo. “Dessa vez infelizmente foi meu amigo Guedes”, afirmou Maia em coletiva de imprensa em São Paulo.

“Quero saber por que o ministro Guedes assinou uma regra de transição mais flexível no projeto de reforma para os militares”, disse Maia em referência a críticas sobre mudanças na transição de servidores.

O presidente da Câmara também se disse triste pelas afirmações de Guedes em relação ao relatório apresentado na véspera e acrescentou que o país pode entrar em uma nova fase em que o Parlamento pode ter mais liderança na aprovação de pautas.

“Essa não é a reforma de Bolsonaro, é a reforma do Brasil”, afirmou, garantindo que o projeto será aprovado “apesar das confusões do governo”.

Maia já afirmou diversas vezes que a reforma da Previdência seria aprovada mesmo sem articulação do governo Bolsonaro. Desde março, executivo e legislativo disputam sobre a responsabilidade de articular votos para a aprovação de novas regras para a aposentadoria.