Maia critica ministros Weintraub e Salles

O presidente da Câmara Rodrigo Maia (DEM-RJ), criticou na quarta-feira (29), durante evento organizado pelo banco Credit Suisse, os ministros Abraham Weintraub, da Educação, e Ricardo Salles, do Meio Ambiente.

“Eu não sei como é que o governo vai fazer com o seu ministro do Meio Ambiente. Eu acho que, de alguma forma, ele [Salles] perdeu as condições de ser o interlocutor. Acho que ele radicalizou demais, não sei se combinado com o presidente ou não”, afirmou Maia sobre Salles.

E criticou Weintraub

“A mesma coisa do Ministério da Educação. Como que faz para o investidor olhar que o Brasil tem um ministro da Educação desse? Nosso país não tem futuro, né? Não tem futuro. Parece um passado ruim, porque conseguiu fazer de um cara desse o ministro da Educação… que construção que nós tivemos”.

Maia ainda disse que 2020 corre o risco de não ser um ano “tão bom se a gente não resolver a questão do meio ambiente” e “não dar uma sinalização um pouco mais dura”:

“Acho que o governo começou a entender isso e tomou decisão com aquele comitê comandado pelo vice-presidente [Hamilton] Mourão. Acho que é um passo, mas outros passos a gente precisa dar.”