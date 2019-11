A Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Japão do Paraná JUNIOR junto da CCIBJ-PR estará promovendo duas palestras no próximo dia 12 de novembro, a partir das 19h30, no salão principal de eventos do palácio de Hyogo, em Curitiba-Paraná.

Nesta semana, durante a agenda na CCIBJ-PR, o presidente Arata Hara enviou através de comunicado oficial aos associados e diretores a apresentação das palestra e dos palestrantes. “Este é um evento riquíssimo em conteúdo, primeiro dentre diversos futuros que a Câmara do Comércio e Indústria Brasil Japão do Paraná JUNIOR vem preparando. Vamos convidar todos os amigos que participam e abraçam o poder jovem. Vamos prestigiar!”, destacou Hara.

Arata, desde que assumiu em 2019 a gestão e presidência da CCIBJ-PR, tem como objetivo desenvolver a relação e atração de jovens empreendedores japoneses e suas empresas realizando novos negócios com total apoio da atual diretoria e das lideranças do Japão.

Sérgio Maeko, fundador de Rede de Farmácias Nissei e também vice-presidente da CCIBJ-PR e Rodrigo Santos, gerente de Engenharia da Fluir Press Automação, farão uma abordagem de temas que conhecem e apresentarão aos presentes modelos inovadores de empreendedorismo e da quarta revolução industrial.

As inscrições da “PALESTRA EMPREENDEDORISMO E A QUARTA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL” podem ser feitas pelo e-mail: ccibj.jr.pr@gmail.com ou pelo celular: 41 99117-2022

Valores:

R$ 40,00

R$ 20,00 (associados e estudantes)

Vagas limitadas

A Câmara do Comércio e Indústria Brasil Japão é uma organização de forças jovens e empreendedores ativos. Os membros são associados da CCIBJ-PR e atuam em diversos setores engajados e comprometidos no fortalecimentos das empresas japonesas e parceiros.

Palácio Hyogo

Av. Com. Franco, 871 – Jardim Botânico, Curitiba – PR, 80215-090

(41) 3363-3090

por @grassi_m com informações da CCIBJ-PR