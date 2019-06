Nesta semana (10 a 14/06), o mercado de maçãs permaneceu estagnado – cenário recorrente desde maio. Segundo agentes do setor, os preços ainda não estão em queda tão acentuada porque a oferta das categorias 1 e 2 se mantém controlada; contudo, para a categoria 3 o quadro é outro.

Com grandes oscilações nas cotações, principalmente para a fuji miúda, essa categoria, mais uma vez, apresentou dificuldades nas comercializações: em Vacaria (RS), por exemplo, a fruta fechou a semana com valor médio de R$ 30,00/cx de 18 kg, desvalorização de 8% frente à semana passada. Já em Fraiburgo a média foi ainda menor: R$ 25,66/ cx de 18 kg, recuo de 2%, na mesma comparação. Vale destacar que, segundo classificadores, abaixo de R$ 26/cx de 18 kg, o preço praticamente empata com os custos.

Para as próximas semanas, agentes do setor pretendem operar com um maior controle sobre o volume ofertado, o que deve favorecer a estabilização das cotações. Contudo, também se mantêm realistas quanto ao mercado: como o consumo não deve se intensificar, é pouco provável um aquecimento na demanda e um aumento significativo dos preços.

Fonte: Cepea/Hortifruti