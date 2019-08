Nesta semana (02 a 09/08), a comercialização de maçãs começou a dar indícios de que pode se aquecer nas próximas. A volta às aulas, a semana de pagamentos e um aumento na temperatura nos principais centros consumidores, estimularam a demanda, o que permitiu que classificadores subissem os preços da Cat 1.

Entre as três principais regiões classificadoras, São Joaquim (SC) foi a que obteve maiores valorizações: para a gala graúda Cat 1, a alta foi de 9% e a fruta fechou com média de R$ 66,90/cx de 18 kg, enquanto a fuji graúda Cat 1 finalizou com média de R$ 62,33/cx de 18 kg, aumento expressivo de 13% frente à semana passada. Até mesmo as miúdas da mesma categoria conseguiram manter boas cotações.

Segundo agentes, as maiores dificuldades de escoamento continuam sendo das maçãs Cat 2, uma vez que não conseguem competir com os preços mais baixos da Cat 3 e nem com a maior qualidade da Cat 1. Assim, apesar de boas cotações, o cenário geral para as maçãs de categoria 2 foi de manutenção ou até de leve recuo de preços nesta semana, em todas as regiões classificadoras.

Fonte: Cepea/Hortifruti