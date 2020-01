A colheita da campanha de maçã 2019/20 deve começar para a gala em fevereiro/20 e, para a fuji, em abril/20, com leve atraso frente às safras anteriores, já que as horas de frio ficaram abaixo do esperado no inverno 2019. Em novembro/19, o clima chuvoso nos pomares do Sul, em especial em SC, resultou na maior incidência de doenças fúngicas, mas ainda é cedo para mensurar o impacto no volume a ser colhido, até porque também depende das condições climáticas nos próximos meses (já é certo que o custo deve aumentar com as pulverizações).

Para a safra 2019/20, espera-se menor oferta de fuji, devido à sua bienalidade, e mais frutas miúdas – que são menos rentáveis.