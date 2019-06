Nesta semana (17 a 21/06), o mercado de maçãs permaneceu estagnado. A comercialização, que já estava devagar, ficou ainda mais por conta do feriado (20). O cenário de desvalorização só não foi tão intenso porque a oferta se manteve controlada no período. No caso da gala Cat 1 graúda, o preço foi de R$ 62,80/cx de 18 kg, leve recuo de 2,5% na média das regiões classificadoras. Já para a fuji graúda Cat 1, os valores foram de R$ 53,97/cx de 18 kg, recuo de 3%.

Contudo, para a fuji graúda Cat 3, o quadro é mais desanimador: os preços recuaram até 8% em Fraiburgo (SC) no mesmo período – visto que ainda há uma elevada quantidade de frutas de qualidade inferior. Segundo agentes do setor, o demanda recuou no Nordeste em função das festas juninas, que acabam reduzindo o consumo da fruta em detrimento de outros produtos típicos da festividade. Em São Paulo, seguiu fraca por conta do feriado Corpus Christi (20). Assim, muitos classificadores precisaram escoar as frutas para outros centros consumidores.

Fonte: Cepea/Hortifruti