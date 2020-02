Lula na Europa

A defesa do ex-presidente Lula comunicou à Justiça que o petista vai cumprir uma agenda internacional entre 29 de fevereiro a 12 de março, mas garantiu que ele “não deixará de comparecer a nenhum ato judicial para o qual sua presença seja obrigatória”.

O tour europeu de Lula começa por Paris (França) no dia 29 e se estende até 5 de março. Ele vai receber por lá o título de Cidadão Honorário de Paris. O ex-presidente viaja na sequência para Genebra (Suíça) de 05 a 07 de março, para reuniões e encontros com lideranças e representantes do movimento sindical e social e no Conselho Mundial de Igrejas.

A sua última parada é em Berlim (Alemanha) de 07 a 11 de março, quando terá encontro com lideranças e representantes do movimento sindical e social.

É a segunda viagem internacional de Lula desde que saiu da prisão há sete meses, quando o Supremo Tribunal Federal derrubou a prisão após condenação em segunda instância. No início do mês, ele visitou papa Francisco, no Vaticano.

Fontes: oantagonista e assessoria do ex-presidente