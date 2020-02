Lula fala à Justiça Federal hoje

Começou há pouco o interrogatório do petista Lula à Justiça Federal do Distrito Federal (DF) na ação penal na qual o ex-presidente é réu na Operação Zelotes. Essa é a 1ª vez que ele volta à Justiça desde que foi solto no ano passado com a derrubada da prisão após condenação em segunda instância.

A audiência é acompanhada por parlamentares petistas. Lula chegou acompanhado de Gleisi Hoffmann (PR), Paulo Pimenta (RS), Paulo Teixeira (SP) e o senador Paulo Rocha (PA).

A fala dos réus pode dar início à reta final da ação penal antes da sentença pela Justiça Federal do DF.

Nesta ação penal, o petista responde pelo crime de corrupção passiva por, supostamente, ter participado da 'venda' da Medida Provisória (MP) 471, de 2009, que prorrogou os incentivos fiscais para montadoras instaladas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

