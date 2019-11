1 de 4

O múltiplo artista paranaense Luiz Arthur Montes Ribeiro, que transita da gastronomia à poesia e artes plásticas, recebeu personalidades do universo das artes, do jornalismo e da sociedade no vernissage de sua nova exposição “29 Anos de Artes Visuais”. O prestigiado evento, realizado em 5 de novembro, aniversário do artista, também marcou as comemorações de seus 60 anos de idade. A exposição reúne a produção de Montes Ribeiro desde 1990, quando iniciou sua produção profissional, até o momento. São 60 obras de 6 séries produzidas pelo artista neste período, todas disponíveis para comercialização: Borboletas, Araucárias, Jardins Imaginários da Minha Solidão, Arvoredos, Peixes e Flores. Entre elas, duas telas novas da série Borboletas e uma da série Araucárias. A exposição fica em cartaz até 28 de fevereiro de 2020 no espaço Luiz Arthur Montes Ribeiro Galeria de Arte (LAMR), adjunto ao Instituto Montes Ribeiro.

Serviço

EXPOSIÇÃO “29 ANOS DE ARTES VISUAIS: LUIZ ARTHUR MONTES RIBEIRO”

Visitação: até 28/02/2020, 5as e 6as, 14h às 20h*

Ingresso: gratuito

Local: Luiz Arthur Montes Ribeiro Galeria de Arte

Endereço: Av. Vicente Machado, 160, 4º andar, Cj. 43, Centro

Contatos: (41) 99920-7349 | galeriadearte@luizarthur.com.br

Site: luizarthurarteegastronomia.blogspot.com

Facebook: @galeriadearteluizarthurmontesribeiro

Instagram: @luizarthurmontesribeiro

Twitter: @MontesLuiz

* Visitas sempre sob agendamento com a galeria.

Eliza Schuchovski vence prêmio internacional

1 de 2

A marcante brasilidade do projeto residencial batizado de “Panoramic House”, assinado pelo escritório Schuchovski Arquitetura, conquistou o importante prêmio mundial Property Awards, conhecido por ser a maior e mais prestigiada competição imobiliária internacional. O projeto venceu na categoria USA & Americas e foi oficialmente anunciado durante evento realizado em outubro no Fairmont Royal York Hotel, em Toronto, no Canadá.

NOTA 02_FOTO 01

A arquiteta Eliza Schuchovski celebra a conquista da importante premiação mundial com a equipe do escritório Schuchovski Arquitetura

Crédito foto: Renata Salles

NOTA 02_FOTO 02

O projeto residencial que conquistou o prêmio Property Awards está em construção no condomínio fechado de alto padrão Bravíssima Private Residence, em Itajaí (SC)

Crédito foto: Divulgação