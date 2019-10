Aplicativo já tem mais de 100 entidades de

várias áreas cadastradas e aptas a receber os donativos

O Governo do Paraná lançou nesta semana o Paraná Solidário, aplicativo idealizado pela Secretaria da Justiça, Família e Trabalho especialmente para promover a doação direta entre os cidadãos e as entidades beneficentes. E, já no primeiro dia de funcionamento, a empresa Vitao doou três toneladas de alimentos saudáveis para serem divididas entre todas as entidades sociais já cadastradas. “Este aplicativo vai revolucionar o sistema de doação, evitando o intermediário e beneficiando quem mais precisa”, disse o secretário Ney Leprevost, lembrando que o Governo Ratinho Junior está investindo na tecnologia e inovação para melhorar a qualidade do serviço público.

A partir de agora, disse Ney, o doador saberá com certeza o destino da sua doação, pois o aplicativo será apenas a ponte entre o doador e a entidade. “Antigamente o órgão público recebia a doação, colocava em um armazém para depois fazer a distribuição. Agora, a doação é direta, podendo o doador inclusive ir conhecer e entidade e, se quiser, se tornar um doador frequente”.

Além de entidades que atendem pessoas com deficiência, idosos, crianças e adolescentes e família em situação de vulnerabilidade social, o aplicativo vai permitir, ainda, a doação de insumos para organizações sociais que cuidam de animais abandonados.

A cerimônia contou com a presença da primeira-dama do Paraná e madrinha do programa Luciana Saito Massa; do superintendente de Inovação da Casa Civil Henrique Domakoski; o presidente da Celepar Leandro de Moura e o assessor de Gestão Inteligente e Inovação da Sejuf André Telles, além de representantes das cerca de 100 entidades já cadastradas.

Para presidente da Pastoral da Pessoa Idosa, Irmã Ketty Folli, esta é a maneira mais interessante de ajudar as instituições. “Além de divulgar a pastoral, Podemos contar com a sensibilidade da comunidade”, disse. Já a presidente da Ação Social Moradias Paraná e Santa Cecília do Tatuquara Donira da Graça Oliveira, afirmou ser esta a primeira vez que a entidade é lembrada pelo Governo do Paraná. “Estou me sentindo valorizada em estar fazendo parte de um programa junto a todas as outras instituições e competindo em iguais condições”, afirmou.

Quem desejar doar precisa baixar o aplicativo e fazer o cadastro com suas informações pessoais. A partir daí, é só selecionar a categoria do que se quer doar e “publicar o anúncio”.