Atualmente, o sistema de aquecimento a gás é incorporado aos principais projetos imobiliários. Dessa forma, segurança, praticidade no uso e capacidade de aquecimento são os itens valorizados na hora da escolha do aquecedor. Líder no segmento, a Lorenzetti apresenta os modelos digitais LZ 2300DE-I e LZ 1600D-I na cor inox, que têm como diferencial o design, ideal para harmonizar em projetos arrojados de cozinhas conjugadas com a lavanderia, em que a cor inox prevalece.

Desenvolvidos com alta tecnologia, os modelos possuem controle eletrônico digital, ou seja, a programação da temperatura é realizada de acordo com as preferências de uso, a partir de sensores de temperatura e fluxo de água que asseguram o máximo de conforto. A segurança é garantida pelo sistema de exaustão forçada, que evita o retorno de gases de combustão para o ambiente em caso de correntes de vento.

O LZ 2300DE-I possui ainda display touch, que permite controlar todas as funções do aquecedor com um simples toque. O modelo tem vazão de 23 litros de água por minuto, com capacidade para atender até três pontos simultaneamente, como duas duchas e um misturador. O sistema de exaustão inteligente reforça a eficiência na exaustão dos gases, principalmente quando o aparelho está instalado em edifícios mais altos, onde há maior incidência de ventos. O LZ 1600D-I, por sua vez, tem capacidade para aquecer até duas duchas simultaneamente e vazão de 15 litros de água por minuto.

Os dois modelos, assim como o portfólio completo da Lorenzetti, possuem acendimento automático, que aciona o aquecedor somente durante a utilização; termostato de segurança e sensor de chama, que evita o vazamento de gás.

Os produtos estão disponíveis para uso com Gás Natural (GN) e Gás Liquefeito de Petróleo (GLP). Com três anos de garantia, o desempenho dos aquecedores é reconhecido pelo INMETRO, com classificação “A” no Programa Brasileiro de Etiquetagem, que reconhece a alta performance dos produtos com baixo consumo de energia.

“Não é por acaso que a Lorenzetti é líder no segmento de aquecedores de água a gás. Estamos continuamente atentos às necessidades de mercado para o desenvolvimento de novos produtos. Dessa vez, além de segurança, os modelos se destacam também pelo design, levando mais um atributo aos projetos de decoração”, ressalta Paulo Galina, gerente de marketing da Lorenzetti.