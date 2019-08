A Lorenzetti é mais uma vez destaque no Prêmio Anamaco, importante premiação da Indústria da Construção. Na edição de 2019, a empresa recebeu o Prêmio Master nas categorias Aquecedores de Passagem de Água a Gás; Duchas, Chuveiros e Torneiras Elétricas e Filtros e Purificadores de Água. No segmento de Louças Sanitárias, a conquista do 3º lugar em Grandes Clientes.

A Lorenzetti também conquistou o 1º lugar em Grandes Clientes no segmento Torneiras Plásticas e menção honrosa em Lâmpadas LED, Metais Sanitários, Assentos Sanitários, Louças Sanitárias e Torneiras Plásticas.

Promovida pela Anamaco, a premiação, que está na 28ª edição, é baseada no resultado da pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisas da Universidade Anamaco.

Desde a primeira edição do Prêmio Anamaco, a Lorenzetti lidera o ranking de melhor empresa no segmento de Duchas, Chuveiros e Torneiras Elétricas. Além de ser pioneira nesse mercado, a empresa investe em tecnologia e soluções para atender as necessidades do consumidor.

“O Prêmio Anamaco valoriza o mercado da construção e reconhece os investimentos realizados pelos fabricantes. Estamos orgulhosos com o resultado do ranking, que demonstra que estamos no caminho certo”, conclui Paulo Galina, gerente de marketing da Lorenzetti.